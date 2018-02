Rechter Paul Gevaert (69) tweede keer met pensioen 17 februari 2018

02u29 0 Brugge De toga van de Brugse rechter Paul Gevaert (69) hangt nu écht aan de haak. Hij velde gisteren zijn laatste vonnissen en ging daarna - voor de tweede keer - met pensioen. "Ik had mijn vrouw beloofd dat ik niet langer dan tot mijn zeventigste zou werken. Dat is volgende maand", glimlacht Gevaert.

Paul Gevaert ging al in 2015 eens met pensioen, toen nog als onderzoeksrechter. "Maar door een nijpend tekort aan strafrechters werd ik gevraagd om af en toe in te springen, als plaatsvervangend rechter of als rechter-bijzitter. Tot mijn verbazing werd ik benoemd tot voorzitter van de 18de kamer in de rechtbank. Strafrechter was ik nooit geweest. Gevolg was dat ik na mijn pensioen opnieuw moest studeren om de nieuwe wetten te kennen en straffen te bepalen. Toch heb ik het altijd met volle goesting gedaan", aldus Gevaert.





De rechter kreeg enkele jaren geleden zowel lof als kritiek door zijn passage in het VIER-programma De Rechtbank, omdat hij tijdens de rechtszittingen steevast in het Brugs praat. "Als je de taal van de mensen spreekt, voelen ze zich meer op hun gemak en gaan ze sneller praten."





Besparingen

Gevaert begon zijn carrière in 1975 als advocaat en werd rechter in 1981. Onderzoeksrechter werd hij in 1993. "Ik was de enige rechter in Brugge die in aanmerking kwam. Wat mij het meeste zal bijblijven in mijn carrière? De overleden kinderen die ik als onderzoeksrechter heb gezien. Het zien van een gestorven meisje en haar huilende papa, op de site van de Airshow in Oostende na de crash in 1997, zal ik altijd blijven herinneren", aldus Gevaert, die over Justitie nog het volgende kwijt wil. "Het personeel en de griffiers lopen op de toppen van hun tenen door de besparingen. Als het zo doorgaat, loopt Justitie binnenkort volledig mank. De reden waarom het nu wel nog werkt, is te danken aan de griffiers die dagelijks enorme bergen werk verzetten."





Naar eigen zeggen zal Gevaert nu zijn geschiedenis- en filosofieboeken van onder het stof halen en meer tijd vrijmaken voor zijn kleinkinderen. (BBO)