Recensie Mister Spaghetti Brugge MMB

22 januari 2019

14u47 0 Brugge Eind 2017 opende in Brugge ‘Mister Spaghetti’. Volgens de zaakvoerders staan ze garant voor de beste spaghetti die je kan eten met tal van keuzes. Ondertussen groeide de zaak uit tot een klassieker onder Bruggelingen. Ons oordeel: ondanks alles blijft de spaghetti van thuis het beste.

Over het interieur en de sfeer vallen enkel positieve zaken te melden. De zaak is gezellig ingericht en het personeel is van begin tot einde vriendelijk. Het restaurant probeert meer dan enkel spaghetti aan te bieden en als klant heb je keuze uit verschillende tapas als voorgerecht. Wij kiezen voor de ‘date plate’ (18 euro) – een mix van alles. De combinatie ziet er smakelijk uit en voor twee personen is er alvast meer dan genoeg. De smaken zelf vallen, met de prijs in het achterhoofd, ietwat tegen. De chips en olijven smaken zoals het hoort, maar de koude scampi’s en gehaktballen vallen ietwat tegen. Voor het hoofdgerecht kiezen we voor de Sweet Scampa (20 euro) en Asian Surf en Turf (19 euro), respectievelijk een spaghetti met een zoete currysaus met scampi’s en een pasta met vlees én vis. De smaken zijn correct en ook de porties zijn meer dan ruim genoeg. Leuk extraatje: wie z’n bord niet op krijgt, kan de restjes gewoon meenemen naar huis. Als afsluiter van de avond kiezen we voor koffie en een Nutella-Mi-Su. Het dessert valt meer dan in de smaak en is behalve lekker ook luchtig. Conclusie van de avond: wie zin heeft in een spaghetti, raden we zeker aan om naar Mister Spaghetti te gaan. Wie met té hoge verwachtingen vertrekt, dreigt echter wel van een kale reis terug te komen. De smaken van het hoofdgerecht zitten goed. Maar tippen aan de spaghettisauzen van thuis? Neen, dat lukt niet.

Prijzen:

Voorgerecht: 5-18 euro

Hoofdgerecht: 12 - 20 euro

Dessert: 4 - 8 euro

Onze punten

Eten: 7/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7/10

3 sterren op 5

Gegevens:

Zonnekemeers 15 Parking Site Oud Sint-Jan, 8000 Brugge

Elke middag en avond geopend van woensdag tot zondag

050 37 03 39