RAYVOX in de studio voor eerste album Bart Huysentruyt

10 januari 2019

09u47 0 Brugge De Brugs-Oudenaardse muziekgroep RAYVOX duikt binnenkort de studio in voor de opnames van een eerste album. Ze hebben net hun eerste optreden achter de rug met acht zelfgeschreven nummers.

De popgroep bestaat uit leadzangeres Emmely Brion (23) uit Brugge, bassist Jo Van Malderghem, gitarist Evan De Clercq en drummer Jens De Paepe. “We leerden elkaar kennen via een muzikanten-forum”, vertelt Emmely Brion. “Het klikte meteen na een eerste ontmoeting. Zelf ben ik als zangeres maandenlang op zoek geweest naar een deftige muziekband waarin ik me volledig kon uitleven op muzikaal vlak. Het was altijd een droom om zelf nummers te schrijven en ook uit te brengen. We komen als band wekelijks samen om te repeteren. Er wordt hard gewerkt, maar ook heel veel gelachen.”

De groep gaf zopas een eerste geslaagde optreden in De Giraf in Zwalm. Ze brengen een mix van pop, soul en funk. “We nemen onze band heel serieus en hebben torenhoge ambities. We willen echt doorbreken." De volgende optredens van RAYVOX vinden plaats in jeugdhuizen en muziekcafés.