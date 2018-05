Ravotten in nieuwe tuin Pannebeke 30 mei 2018

Basisschool Pannebeke in de Pannebekestraat in Brugge pronkt sinds kort met een nieuwe tuin. Die wordt helemaal door de school ingepalmd.





"Wij hebben een ruim domein met een grote grasvlakte, maar daar werd tot voor kort amper iets mee gedaan. Twee jaar geleden besloten enkele ouders daarom om de speelplaats en tuin te pimpen. Het moest een plaats worden waar kinderen volop op ontdekking kunnen, avonturen kunnen beleven, maar ook waar de leerkrachten worden geïnspireerd om hun lessen naar buiten te brengen", zegt directeur Cindy Cottenjé. Ouders en schoolteam toverden de tuin om in een uitdagende omgeving met kippenpark, open klaslokaal, hindernissenparcours, wilgenhutten, bouwplaats voor kampen, wandelpas en een pergola. (BHT)