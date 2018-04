Ravage na spectaculair ongeval MINSTENS DRIE VOERTUIGEN RIJP VOOR SCHROOTHOOP MATHIAS MARIËN

14 april 2018

02u47 0 Brugge Een 39-jarige man verloor bij een inhaalmanoeuvre langs de Dudzeelse Steenweg de controle over het stuur, ging aan het tollen en kwam pas tot stilstand óp een geparkeerde wagen. De brandweer kon zijn hond redden uit het wrak.

De 39-jarige bestuurder van een Renault Kangoo reed donderdagavond even voor 22 uur richting Dudzele, toen hij besloot een voorliggend voertuig in te halen. Een beslissing met zware gevolgen, zou even later blijken. Volgens de vaststellingen van de politie wou de dertiger ter hoogte van het kruispunt met de Jacob van Maerlantstraat terug invoegen, waarna het fout liep. Op hetzelfde moment kwam een Audi uit de straat opgedraaid, waardoor de man vlak na zijn inhaalmanoeuvre bruusk moest uitwijken. Hij draaide zijn stuur over, sloeg aan het tollen, ramde een geparkeerde brommobiel aan de andere kant van de weg, ging over de kop en kwam uiteindelijk pas tot stilstand óp een andere geparkeerde wagen. Al snel bleek de situatie ernstig. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en slaagden er uiteindelijk in het slachtoffer uit zijn verhakkelde voertuig te bevrijden.





Hond gered

T.R. werd met zware verwondingen in het aangezicht overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Als bij wonder - zo kruiste de man aan volle snelheid een fietspad - raakte er bij het ongeval niemand anders gewond. De brandweer kon meteen na aankomst een hond uit het verhakkelde voertuig redden.





De zware aanrijding zorgde langs de Dudzeelse Steenweg wel voor heel wat kijklustigen. Daarbij vooral verwonderde blikken. Het merendeel kon amper vatten hoe de bestelwagen óp de geparkeerde wagen tot stilstand kon komen. Zeker omdat de bestelwagen 180 graden was gedraaid en met z'n neus in de tegengestelde richting terechtkwam.





Enorme knal

Om de hulpdiensten veilig hun werk te laten doen, sloot de politie de straat plaatselijk af voor alle verkeer. Al snel werd de enorme ravage duidelijk. Minstens drie voertuigen zijn volledig rijp voor de schroothoop. Daarbij ook een brommobiel (waarvoor geen rijbewijs nodig is, red.) van een koppel dat vlakbij woont.





"Ik was nog wat televisie aan het kijken en hoorde plots een enorme knal. Toen ik buiten ging kijken, zag ik de ravage. Het is bijna niet te geloven. Mijn autootje is meters meegesleurd", zucht de man. Van zijn rode brommobiel blijft amper nog iets over.





Alle wrakken werden weggetakeld. Nog twee andere voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar kunnen nog hersteld worden. Gisterenochtend lag de parkeerstrook nog bezaaid met glasscherven. "Alles bij elkaar kon het veel erger afgelopen zijn. Het was écht een enorme klap", besluit een buurtbewoonster.