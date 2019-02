Ratten baas in twee panden na zware brand: burgemeester laat huizen dichtmetselen, negen mensen moeten op zoek naar nieuwe woning Mathias Mariën

07 februari 2019

09u21 0 Brugge Langs de Spoorwegstraat in Sint-Michiels zijn donderdagochtend negen mensen uit hun huis gezet. De twee panden werden in 2015 al onbewoonbaar verklaard na een zware brand. Het geduld van het stadsbestuur was na ruim drie jaar op. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet daarom de panden ontruimen. “De situatie was er té onveilig geworden”, klinkt het.

Onlogisch is de beslissing van het stadsbestuur alles behalve. De twee panden zijn in zéér slechte staat. De dienst Leefmilieu en de politie lieten duidelijk verstaan dat de situatie te gevaarlijk werd, waarop de beslissing kwam om tot een uithuiszetting over te gaan. Behalve de erbarmelijke omstandigheden in de woningen zelf, ondervonden ook de buren last. Zo is er sprake van heel wat ratten die rondlopen in de twee panden. Opvallend: ondanks dat de gebouwen reeds in 2015 onbewoonbaar werden verklaard, woonden er tot deze week nog steeds negen mensen. Eén van hen is eigenaar Patrick Timmermans zelf.

Brand

De man wordt aanzien als een ‘huisjesmelker’ en schermde de voorbije jaren steevast met het feit dat de bewoners op straat zouden komen te staan indien er effectief werd overgegaan tot uithuiszetting. Nochtans was de situatie er zeer onveilig nadat in juni 2015 brand ontstond in één van de flatgebouwen. Een kortsluiting aan een defect elektrisch apparaat zorgde toen voor heel wat schade. De ravage was zo groot dat de twee panden onbewoonbaar werden verklaard. Omdat in de jaren erop amper herstellingswerken gebeurden, ondanks verschillende waarschuwingen en aanmaningen, was een uithuiszetting de enige overgebleven optie. Donderdagochtend was dat het geval. De politie kwam massaal ter plaatse en sloot de Spoorwegstraat volledig af. De acht andere bewoners maken weinig problemen van de zaak. De wijkpolitie had hen eerder al verwittigd en ook zij beseffen maar al te goed dat de leefomstandigheden te wensen overlaat. Wie niet meteen onderdak vindt, kan in de tussentijd terecht bij het OCMW of de nachtopvang.

Dichtmetselen

Nadat al het materiaal uit de woningen werd gebracht, gingen werkmannen over tot het extra beveiligen van de panden. Om zeker te zijn dat niemand nog binnen zou gaan of er alsnog zou proberen wonen, besloot men om de panden volledig dicht te metsen. Wat er nu met de gebouwen moet gebeuren, is onduidelijk. Mogelijk zal een projectontwikkelaar ze opkopen en er nieuwe flats neerplanten.