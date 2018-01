Ramkrakers rijden Mazda-garage binnen maar slaan op de vlucht 02u41 0 Brugge Ramkrakers zijn vrijdagavond rond 21 uur met de wagen binnengereden bij garage Roger Cools in de Oostendse Steenweg in Sint-Pieters bij Brugge. "Het leek erop alsof ze een auto wilden stelen uit de toonzaal. Maar wellicht zijn ze opgeschrikt en sloegen ze op de vlucht", vertelt Jan Cools (47), zaakvoerder van de Mazda-garage. Hij roept getuigen op om hun verklaring over te maken aan de politie.

Jan Cools had zijn zaak vrijdagavond rond 19.30 uur verlaten. Twee uur al later reden inbrekers de toonzaal binnen met een voertuig. Het stille alarm trad in werking, waardoor de politie onmiddellijk werd verwittigd. "Ze meldden mij dat ze onderweg waren voor een inbraakalarm. Ik ben ook onmiddellijk vertrokken. Bij aankomst zag ik overal glasscherven liggen in de toonzaal, zowel op de grond als over auto's. Van de ramkrakers was geen spoor. Wel stond het portier van een van de wagens open en was een reclamebord van op de wagen verwijderd. Wellicht was het hun plan om een auto te stelen. Maar mogelijk werden ze opgeschrikt door iets, want uiteindelijk maakten ze geen buit", vertelt Jan Cools.





De schade is wel aanzienlijk. "Vrijdagavond hebben we het gebroken glas van de toonzaal dichtgemaakt met houten panelen en een zeil. Ik heb er nog een bestelwagen voor geparkeerd om andere ramkrakers niet op ideeën te brengen. Uiteraard moet de beschadigde toonzaal zo snel mogelijk hersteld worden. Het probleem is dat glasproducenten in verlof zijn en binnenkort begint de salonperiode", aldus Cools. Intussen is het labo langsgeweest voor een sporenonderzoek.





De politie van Brugge pluist de zaak uit. "Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom de ramkrakers op dat uur in mijn garage zijn binnengereden. Op dat moment is er nog steeds veel passage langs de Oostendse Steenweg en de toonzaal is goed te zien van op openbare weg. Ik ben er zeker van dat iemand die heeft gezien. Ik roep getuigen om hun verklaring over te maken aan de lokale politie Brugge", besluit Jan Cools.





