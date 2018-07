Radisson Blu opent half augustus 06 juli 2018

02u31 0

De hotelketen Radisson Blu opent half augustus de deuren in Brugge. Het viersterrenhotel in het nieuwe gebouw aan het station telt 109 kamers en suites, een restaurant met terras, een bar en zes vergaderzalen, verspreid over twaalf verdiepingen. De internationale hotelgroep telt inmiddels een vijftiental hotels in België. "We zijn verheugd deze nieuwe parel van een stad toe te voegen aan onze portfolio van wereldklassebestemmingen", zegt Elie Younes van Radisson Hotel Group. (BHT)