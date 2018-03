Radioman Ghislain Carpels (78) overleden 17 maart 2018

Bruggeling Ghislain Carpels is op 78-jarige leeftijd overleden in het AZ Sint-Lucas. Hij presenteerde jarenlang het radioprogramma 'Achter d'Olletorre' op VBRO, de Brugse radio. Eerder werkte hij als politieagent in het interventieteam van Zeebrugge.





Eind jaren 80 ging Ghislain Carpels aan de slag bij de sportredactie van Radio Roya. Hij kreeg er al snel een eigen programma. Na het stopzetten van Radio Roya vond Ghislain de weg naar VBRO. Hij zette er 'Achter d'Olletorre' voort.





Met Ann Derous stapte hij in 1991 in het huwelijksbootje. Ze kregen vijf kinderen. Uit zijn eerste huwelijk had Ghislain al drie kinderen. Het afscheid van Ghislain gebeurt in intieme kring. (BHT)