Raakt walvis tijdig op Triënnale? 18 april 2018

02u44 0 Brugge Een walvis, gemaakt uit plastic afval, van wel vier verdiepingen hoog en vijf ton zwaar in het water aan het Jan Van Ecykplein: dat moet een van de blikvangers van Triënnale in Brugge worden.

Maar dan moet het gigantische kunstwerk Skyscraper wel in Brugge geraken.





De makers, Studio KCA, zijn zopas met een crowdfunding gestart om het kunstwerk af te krijgen. Ze hopen 15.000 dollar, ofwel zo'n 12.000 euro, bij elkaar te krijgen om het werk alsnog tegen 5 mei in Brugge te krijgen. Na enkele dagen is al 12.000 dollar bij elkaar gespaard.





De organisatie van de Triënnale verwacht dat de walvis, in de vorm van een 107-delig bouwpakket, tegen eind april in Brugge raakt. (BHT)