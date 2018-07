Python gevonden op parking 25 juli 2018

Een werknemer van 2XL in Zeebrugge heeft maandagnacht een python van bijna twee meter lang gevonden op de parking van het havenbedrijf.





De man slaagde er samen met een collega in om het dier te vangen, maar vond niet meteen een geschikte plaats om de slang onder te brengen. Het beest werd uiteindelijk opgehaald door 'SOS Reptiel' en zal binnenkort beschikbaar zijn voor adoptie.





Waar de python juist vandaan komt, is voorlopig nog niet duidelijk. (MMB)