PVDD ook op lijst provincie 27 april 2018

02u57 0

Brugs N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche is lijstduwer voor zijn partij voor de provincieraadsverkiezingen in het kiesdistrict Brugge.





Dat is opvallend en toont de ambitie van de partij aan voor die specifieke verkiezingen. Jan Van Meirhaeghe uit Damme is de lijsttrekker, gevolgd door Isabelle Vandenbrande (Beernem), Eva Maes (Torhout), Isabelle Goeminne (Knokke-Heist), Tijl Waelput (Jabbeke), Dominique De Spiegelaere (Brugge), Niko Larock (Zedelgem) en Marleen De Mulder (Oostkamp). (BHT)