PVDD: "CD&V-lijst lijkt wel érg op die van ons" LEERKRACHT, GROEN-ZWARTFAN ÉN JOURNALIST AL AFGEVINKT BART HUYSENTRUYT

09 maart 2018

02u37 0 Brugge "Wat is het volgende? Een journalist op de CD&V-lijst?" De woorden van kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche (N-VA) waren nog niet koud op Facebook, of CD&V lanceerde met Nico Blontrock een...journalist op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ze moeten wel erg schrik hebben van ons", merkt PVDD op.

Een gepensioneerd schooldirecteur en Cercle-woordvoerder (Carlos Knockaert), een journalist (Nico Blontrock) en een op-en-top Cercle-man en zoon van een VU-parlementslid (Geert Leys).





De laatste nieuwe namen op de CD&V-lijst hebben wat weg van het profiel van N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche, zelf oud-journalist, Cercle-woordvoerder en leerkracht. Dat was hem zelf vorige week al opgevallen, toen hij op zijn Facebookpagina een ludieke sneer uitdeelde: "Wat is het volgende? Een journalist?" Twee dagen later werd Radio 2-stem Nico Blontrock aangekondigd. "Ik vind dit geen toeval", zegt Van Den Driessche. "Ik mag hopen dat gemeenteraadsverkiezingen over inhoud en partijprogramma's gaan, maar ze gaan ook om mensen. Bruggelingen gaan stemmen op vertrouwde gezichten, mensen die zij bekwaam achten om mee de stad te besturen. Dus zijn mensen belangrijk. Wij hadden nog maar net Nele Caus (de partner van Karel Hessels, voorzitter van Horeca Brugge) als eerste vrouw voorgesteld, of CD&V kwam al af met een oud-voorzitter van Horeca Brugge."





Zelfde vijver

Met Carlos Knockaert plaatst CD&V de huidige Cercle-woordvoerder op de lijst. Gisteren kondigden ze ook de komst van Geert Leys aan: nog zo'n groen-zwartfan. Hij werkte 32 jaar voor Cercle.





"Carlos is bovendien ook nog een oud-schooldirecteur, terwijl ik de laatste maanden ook docent was aan hogeschool Howest. Ook in onderwijsmiddens halen ze zo potentiële kiezers op. Ik heb stellig de indruk dat ze bij CD&V er alles aan doen om, vooral tegenover N-VA en zijn lijsttrekker, mensen te zetten die rechtstreeks stemmen kunnen afnemen. Zouden ze in paniek zijn? (lacht) Bij andere partijen in Brugge heb ik veel minder dat gevoel."





Het is ook ergens logisch, vindt PVDD, die zelf nog op een kartellijst CD&V-N-VA stond. "We vissen uiteraard ook een beetje in dezelfde vijver. Wij hebben ook met Knockaert en Blontrock gepraat. Zij hebben anders gekozen. Belangrijk hierbij is dat er bij ons niet over plaatsen op de lijst wordt gesproken, en al zeker niet over postjes."





Onvermijdbaar

Bij CD&V moeten ze eens hard lachen om de opmerking. "Het is misschien zelfs een beetje logisch", zegt lijsttrekker Dirk De fauw. "Pol heeft zelf nog op de CD&V-lijst gestaan, dus natuurlijk liggen een aantal profielen dicht bij hem. Het is evenwel niet zo dat we daar specifiek naar op zoek gaan. Maar er zullen zeker nog namen gelanceerd worden die mogelijk hetzelfde kiespubliek aanspreken. Dat is haast onvermijdbaar."





Carlos Knockaert, één van de geviseerde namen, is duidelijk: "Pol is één van mijn beste vrienden. Ik kan mij voorstellen dat hij liever had dat ik op de N-VA-lijst prijkte. Zijn partij heeft het mij ook gevraagd, maar ik moest kiezen. Ik ben een volbloed CD&V'er." Ook Nico Blontrock zegt er nooit over nagedacht te hebben om voor een andere partij dan CD&V te kiezen. "Als ik de politiek inga, dan is het voor CD&V", zegt hij.