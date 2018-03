PVDA focust op betaalbaar wonen 28 maart 2018

02u37 0 Brugge Uit een bevraging bij meer dan 400 Bruggelingen leert de politieke partij PVDA dat betaalbaar wonen en armoede de belangrijkste bezorgdheden van de Bruggelingen zijn. Op die thema's zal de partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dan ook de focus leggen.

PVDA komt met een volledige lijst op in Brugge, Roeselare, Oostende en Menen. "Met de ambitie om zeker één zetel binnen te halen", zegt lijsttrekker Mieke Van Hoorde. "Het is de eerste keer sinds 2006 dat we opnieuw deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge. Onze partij is de afgelopen twee jaar verdubbeld in ledenaantal in West-Vlaanderen. Op die flow rekenen we om ook in Brugge mee te kunnen praten." Dat betaalbaar wonen volgens de enquête de grootste zorg van de Bruggeling blijkt te zijn, verbaast Van Hoorde niet. "Het bestuur heeft vooral gefocust op prestigeprojecten zoals het nieuwe Zand. Er ging veel aandacht naar een parkeerplan en het binnenrijven van extra geld. Voor de gewone Bruggeling is weinig inspanning geleverd. De armoede neemt toe, er staan duizenden mensen op een wachtlijst voor een sociale woning en ook gezondheid is een zorg. Wij leggen andere accenten." De volgende weken organiseert de partij infoavonden om zo haar programma, dat tegen eind juni klaar moet zijn, verder vorm te geven. "We komen luisteren naar de Bruggelingen zelf. Pas daarna maken we ons programma op." (BHT)