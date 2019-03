Provincie verdeelt 10.000 zakjes gratis bloemenzaad Bart Huysentruyt

15 maart 2019

14u26 0 Brugge Vanaf vrijdag 15 maart verdeelt de provincie West-Vlaanderen 10.000 zakjes gratis bloemenzaad. Ze doet dit voor het negende jaar op rij.

De actie past in de campagne ‘Laat het zoemen met bloemen’ en heeft als doel meer ‘bijenvriendelijke’ bloemen in West-Vlaanderen te doen groeien. De gratis zakjes bevatten een mengsel van zaden van éénjarige planten: ze groeien en bloeien in één jaar tijd en moeten ieder jaar heraangelegd worden. Elk zakje bevat 10 gram, goed voor ongeveer 5 vierkante meter. Het mengsel werd op maat samengesteld door de provincie West-Vlaanderen en bevat soorten zoals goudsbloem, gewone klaproos en gele ganzenbloem.

Het bloemenzaad kan besteld worden via de website www.west-vlaanderen.be/bijen. Een gratis zakje kan ook afgehaald worden in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge en in de provinciale bezoekerscentra: Bulskampveld in Beernem, De Palingbeek in Ieper, De Gavers in Harelbeke, De Blankaart in Diksmuide, Duinpanne in De Panne en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. In totaal zijn er 10.000 zakjes beschikbaar. Per persoon kan maximaal één zakje bloemenmengsel besteld of afgehaald worden.