Provincie stopt met aankondiging alcoholcontroles 06 februari 2018

De provincie West-Vlaanderen stopt vanaf volgende week met het aankondigen van de wekelijkse alcoholcontroles in het weekend. De voorbije jaren verspreidde de provincie steevast de plaatsen waar de grootste alcoholcontroles zouden plaatsvinden. In eerste instantie was het de bedoeling om bestuurders op die manier te sensibiliseren om niét te drinken en te waarschuwen dat er controles waren. "We zitten nu echter in een ander tijdperk. Bestuurders moeten beseffen dat ze op elk moment van de dag en op elke plaats kunnen gecontroleerd worden. Daarom de beslissing om de aankondigingen te stoppen. We benadrukken daarbij dat er wel degelijk nog controles zullen plaatsvinden", zegt gouverneur Carl Decaluwe. (MMB)