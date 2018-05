Provinciaal rampenplan (even) van kracht na brand in Ons Erf 31 mei 2018

02u32 0

Het provinciaal rampenplan werd gisterochtend afgekondigd nadat er brand was uitgebroken in een leefgroep in Ons Erf, een afdeling van Unie-K waar mensen met een aangeboren handicap verblijven. Rond 5.15 uur was brand ontstaan in de keuken van een leefgroep, daardoor dreigden 20 personen te moeten worden geëvacueerd en werd het provinciaal rampenplan afgekondigd.





Brandweer, politie, meerdere ambulances en een mugteam snelden ter plaatse. Ook het Rode Kruis werd opgeroepen om psychosociale bijstand te verlenen. Al na een klein half uur werd het rampenplan echter terug afgeblazen. De begeleiders konden het vuur in de keuken zelf doven, de brandweer deed nog nazicht. Er raakte niemand gewond en niemand moest geëvacueerd worden. Wat er precies brandde, is niet duidelijk. De schade in de keuken is minimaal. (JHM)