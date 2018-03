Protestactie tegen nieuwe zeesluis 03 maart 2018

Inwoners van Zeebrugge plannen op zaterdag 17 maart om 14 uur een bezetting van de oude Visartsluis. De actie komt er nadat de Vlaamse regering gisteren het voorkeursbesluit over de nieuwe zeesluis goedkeurde. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil een nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge op de plaats van de huidige Visartsluis. Het wordt een veel grotere sluis, die gevolgen zal hebben op het dorp en vooral de Stationswijk. "Ze hebben helemaal niet naar de inwoners van Zeebrugge geluisterd", zegt Johan Mistiaen. "De keuze voor de Visartsluis heeft een grote impact. Er worden ook mensen onteigend. We willen tonen dat we daar niet mee akkoord gaan." (BHT)