Protest tegen windmolen haalt niks uit 09 juli 2018

02u36 0 Brugge De Vlaamse regering levert een omgevingsvergunning af voor de bouw van een windmolen in Zwankendamme. De beslissing is opmerkelijk, want onder andere de stad Brugge had de aanvraag ongunstig geadviseerd.

Tijdens het openbaar onderzoek in maart en april werden 178 bezwaren ingediend, waarvan 177 unieke bezwaren en één petitielijst met 377 handtekeningen. De bezwaren waren geluidsoverlast, slagschaduw, nabijheid van de woonkern, waardevermindering en beschikbaarheid van alternatieve locaties.





"Alleen de stad Brugge heeft ongunstig advies gegeven, de andere betrokkenen gaven positief advies", zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). "Daarom geven we een vergunning." Volgens minister Schauvliege zijn de hinder en effecten op mens en milieu aanvaardbaar. "De molens worden ingeplant in een industrie- en zeehavengebied en in de onmiddellijke nabijheid van andere windmolens."





Electrabel zal de windmolen van 180 meter bouwen op de terreinen van AGC op de Lisseweegse Steenweg. (BHT)