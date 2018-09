Protest tegen 'serre' op Gruuthuseplein bereikt nu ook hoofdkwartier Unesco 01 september 2018

De Brugse Erfgoedkoepel heeft een brief gestuurd naar het Unesco-hoofdkwartier in Parijs, waarin ze protesteert tegen de plannen van de stad om een hedendaags paviljoen te bouwen op het Gruuthuseplein. Dat maakt de koepel bekend naar aanleiding van hun 10 puntenprogramma, een lijst aanbevelingen voor het nieuwe stadsbestuur. Acht weken voor de verkiezingen hebben ze die bundel aan alle lijsttrekkers bezorgd. De Brugse Erfgoedkoepel bestaat uit een paar 'erfgoedbewakers', onder wie Wouter Priem, Hubert Van Belle en Dries van den Abeele. "Wij snappen niet dat in een Unesco-werelderfgoedstad een glazen kot wordt neergepoot. Het ziet eruit als een serre, naast een monument als de Onze-Lieve-Vrouwekerk." Bij Unesco willen ze de situatie aankaarten en mogelijk de plannen dwarsbomen. "Maar we bereiden ook een dossier voor rond de 'visuele hinder' van het vierde blok met kantoren, flats en een hotel in de wijk Nieuw Brugge aan het station", vult Van den Abeele aan. "Destijds heeft Unesco Brugge met aandrang gevraagd om langs de stadsring geen al te hoge gebouwen toe te laten, omdat die een negatieve visuele impact hebben op het werelderfgoed. Welnu, vanop de Minnewaterbrug is het zicht van die nieuwbouw erg storend." In hun 10 puntenprogramma vragen de erfgoedkenners onder meer ook nog extra aandacht voor leegstaande kloosters en het massatoerisme in de stad. Burgemeester Landuyt is verbaasd. "Onze commissie keurde de plannen goed, net als Vlaanderen." (BHT)