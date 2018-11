Professor Gino Van Ossel: "Noordzandstraat zal probleem blijven" 10 november 2018

02u25 1 Brugge Gino Van Ossel, professor in retail aan de Vlerick Business School, schat de toekomst van winkelcentra in middelgrote en kleinere steden niet erg positief in.

"Brugge behoort tot de steden waar het probleem voorlopig niet zo erg is, in tegenstelling tot vele kleinere steden. Toch zie je ook in Brugge meer leegstand opdoemen. In de Steenstraat zal het nog wel meevallen, maar de evenwijdige as Geldmuntstraat-Noordzandstraat is al een tijdje een probleem. Ik vrees dat dat zo zal blijven. Mensen zijn nu eenmaal niet altijd geneigd om die wandelroute van 't Zand naar de Markt en terug te nemen. Bovendien zijn er te veel winkelpanden in onze steden. De komst van de winkelcentra speelt daar een rol in. En e-commerce neemt nu al twintig procent van de markt in. Dat zal niet verminderen. Dat Brugge wil ingrijpen valt toe te juichen, maar het wordt moeilijk om de kentering in bepaalde straten tegen te gaan." (BHT)