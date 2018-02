Proevereitjes kiest weer voor Vismarkt 13 februari 2018

Brugse chefs en handelaars van de Vismarkt slaan de handen in elkaar voor de tweede editie van Proevereitje op het plein op zondag 18 februari. Op het menu staat onder meer waterzooi van zeetongetjes en kruidensaus, burger van gevogelte, mosterd van Wostyn met structuur van butternut, sausje met Chermoula, maar ook pompoensoep, tortilla's, bouillabaisse of schelvis. "We krijgen opnieuw de medewerking van topzaken uit het Brugse die meehelpen aan dit initiatief", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V). Dat zijn de Brugse Gin Club, Crowne Plaza, Den Gouden Karpel, De Visscherie, Cantine Copine, Tom's Diner, Patrick Devos, Wijnbar Est en Koek en Zopie. Vooral de medewerking van Cantine Copine is opmerkelijk. Chef Karen Keygnaert is er voor het eerst bij. De toegang is gratis. (BHT)