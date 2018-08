Procureur wil 29.000 euro van cannabisdealers 02 augustus 2018

De procureur van de strafrechtbank in Brugge eist in totaal 29.000 euro terug van twee Brugse cannabisdealers. De 33-jarige J.V. wordt ervan verdacht gedurende een jaar cannabis te hebben verdeeld. Het gaat om 5 kilogram bij hem. De politie kwam hem op het spoor begin dit jaar en volgde hem discreet. Nadat ze hem een deal zagen afronden grepen ze in en op 15 maart werd hij opgepakt. Via een huiszoeking, telefonieonderzoek en het bevragen van afnemers kwam ook J.D. in beeld. Hij zou minstens 6 maanden lang cannabis gedeald hebben voor in totaal 4 kilogram. De procureur eist respectievelijk 16.000 en 13.000 euro drugsgeld terug. Beiden riskeren ook twee jaar cel. Volgens de mannen waren ze geen echte dealers maar verkochten ze hoofdzakelijk aan vrienden en kennissen. Vonnis op 13 augustus. (JHM)