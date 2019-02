Procureur-generaal vraagt Van Geel en Betelguiriev schuldig te verklaren aan doodslag: “Twee-eenheid verantwoordelijk voor gruwelijke dood van Mikey” Siebe De Voogt

01 februari 2019

08u41 0 Brugge In het Brugse assisenhof valt vandaag het verdict over het proces rond de dodelijke steekpartij op de Brugse Markt van 4,5 jaar geleden. In de nacht van 29 op 30 mei 2014 werd Mikey Peeters (19) er met zes messteken om het leven gebracht. Worden hoofddader Suleyman Betelguiriev (25) en Steven Van Geel (26) schuldig verklaard aan doodslag? Volg het hier op de voet.

Procureur-generaal Serge Malefason begon z’n requisitoir met een beschrijving van de feiten, alsof het een roman was. “De Brugse Markt is overdag een lust voor het oog. ‘s Nachts is het meestal een verlaten plein, bewaakt door het Belfort. Het weekend van de feiten moest een mooi weekend zijn: het was Hemelvaart. Het is echter niet mooi geweest, maar werd abrupt verstoord. Binnen een klein kwartier stond alles in rep en roer. Er heerste paniek en sirenes. Een jongeman van 19 lag badend in z’n bloed. Hij werd afgevoerd naar het AZ, maar kort erna was hij dood. Mikey Peeters was niet meer en hij zal er nooit meer zijn. Brugge was in z'n hart geraakt. Het was van het laatste uur van de Brugse Metten in 1302 geleden dat er op de Markt nog bloed had gelegen.”

Malefason omschreef Suleyman Betelguiriev en Steven Van Geel als “een twee-eenheid”. “Ze gingen uit in Oostende en Brugge en waren altijd tuk op een verzetje. Na de feiten gingen ze hun verantwoordelijkheid uit de weg. Hun vlucht leidde naar Oostende. Ze keken op internet en zagen dat Mikey dood was. Ze beslisten hun sporen te verwijderen. Het mes was al weg en Van Geel vernietigde zijn simkaart. Daarna bekeken ze hoe ze hun Facebook-accounts moesten verwijderen. Suleyman vluchtte weg naar Tsjetsjenië, gesteund door z'n familie. Hij hangt er zelfs de grote Jan uit: verloofd, gehuwd en vader. Drie zaken die Mikey Peeters niet haalt. Van Geel kon zich na de feiten meteen aangeven, maar heeft dat niet gedaan. Hij heeft 15 à 17 uur gekocht voor Suleyman.”

Doodslag

Suleyman Betelguiriev is volgens de procureur-generaal schuldig aan doodslag. “Daar is volgens mij geen twijfel over.” Steven Van Geel ziet hij duidelijk als mededader. “Hij was al gans de avond uit op een incidentje. Een knokpartijtje. De avond van de feiten heeft hij het gevecht met Mikey zelf uitgelokt door met een mes te staan zwaaien. Het mes heeft hij zelf meegebracht naar de Markt en hij zorgde er ook voor dat het er bleef. Hij heeft Mikey naar de grond gebracht en hield hem in een houdgreep op de grond, zodat Suleyman vrij spel kreeg. Daarna heeft hij Mikey geïmmobiliseerd tot de laatste messteek. Had hij dat alles niet gedaan, leefde Mikey nog.”

“Van Geel wist bovendien maar al te goed dat hij nooit het onderspit zou moeten delven in het gevecht met Mikey. Hij wist dat hij steeds steun zou krijgen van z’n vriend Suleyman. Die was niet te beroerd om te knokken. Van Geel wist gedurende de worstelpartij dat Suleyman naast hem stond. Hij controleerde het gevecht en wist dat z'n vriend klaarstond om tussen te komen. Ze waren spitsbroers, brothers in arms, wapenbroeders. De een zou de ander niet laten vallen. Het lijkt me ook weinig waarschijnlijk dat er niet gesproken is. Beeld zonder klank, dat is onlogisch. Suleyman boog zich 7 seconden over de worstelpartij. Er moet toen iets gezegd zijn.”

Na het requisitoir van de procureur-generaal is Kris Vincke begonnen aan z'n pleidooi. Hij zal voor z’n cliënt, Steven Van Geel, de vrijspraak vragen.