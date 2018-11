Proces rond dodelijke steekpartij: Komt familie voortvluchtige dader getuigen? 22 november 2018

Op het assisenproces rond de dood van Mikey Peeters (19) zullen er 67 getuigen opgeroepen worden. Of de familie van de voortvluchtige dader zal ingaan op die oproep, is nog maar de vraag.





Mikey Peeters werd op 30 mei 2014 doodgestoken op de Markt. Suleyman Betelguiriev (25), de man die de dodelijke steken zou toegediend hebben, vluchtte na de feiten naar Tsjetsjenië en houdt zich daar nog steeds schuil. Het assisenproces zal dan ook zonder de man plaatsvinden. Toch zullen de ouders en broer van Betelguiriev opgeroepen worden om te komen getuigen, al is het nog maar de vraag of zij op dat ook effectief zullen doen. Verder zal onder meer ook het meisje aan bod komen die in 2014 getuige was van de dodelijke messteken. De kompaan van Betelguiriev, Leuvenaar Steven Van Geel (25), zal wél voor de rechter komen. Hij wordt bijgestaan door de ervaren assisenpleiter Kris Vincke. Van Geel had het mes bij, maar deelde uiteindelijk geen steken uit.





Volgende week zal de voorzitter van het assisenhof het precieze aantal getuigen bekend maken. Op 22 januari wordt de jury voor het proces samengesteld. Op 25 januari wordt de akte van beschuldiging voorgelezen, waarna het eigenlijke proces op 28 januari van start gaat. Een uitspraak wordt ten vroegste op vrijdag 1 februari verwacht. (SDVO)