Proces ingeleid tegen cipier die jonge vrouwen misbruikte na Tinder-dates Siebe De Voogt

10 december 2018

16u14 0 Brugge In de Brugse rechtbank is woensdagmorgen het proces ingeleid tegen de Brugse cipier die een elftal vrouwen misbruikte en gijzelde, nadat hij met hen afgesproken had via Tinder. Yannick M. (26) vroeg de rechtbank tevergeefs voorwaardelijk vrij te komen.

De Brugse cipier kon drie jaar lang z’n seksuele fantasieën botvieren op jonge dames. Zijn praktijken kwamen vorig jaar aan het licht, toen enkele slachtoffers los van elkaar klacht indienden bij de politie. De prille twintigers hadden M. allen leren kennen via de datingapp Tinder. Aanvankelijk gingen de klachten enkel over belaging. Verschillende ex-vriendinnetjes verklaarden hoe ze na het verbreken van de relatie bleven lastig gevallen worden door de man. Snel bleek er meer aan de hand. M. maakte de meisjes aanvankelijk het hof en kreeg hen zo snel tussen de lakens. Als zijn vriendinnetjes niet wilden meedoen aan zijn perverse fantasieën, deelde hij rake klappen uit. M. twijfelde niet om hen te bedreigen met een mes en sloot z’n slachtoffers zelfs op in z’n woning als ze niet gehoorzaamden. Om hen te doen zwijgen, dreigde M. ermee naaktfoto’s te verspreiden. Enkele van zijn slachtoffers droeg de man ook bewust een soa over. Dit voorjaar vloog hij achter de tralies. De cipier werd meteen ook ontslagen door het Gevangeniswezen. Maandagmorgen werd het dossier ingeleid in de Brugse rechtbank. Zeven slachtoffers stellen zich burgerlijke partij in de zaak, die meteen uitgesteld werd. Op 25 februari vinden de pleidooien plaats. Yannick M. vroeg de rechtbank voorwaardelijk vrij te komen in afwachting van die datum, maar daar gingen de rechters niet op in.