Prinsenhof bij meest romantische hotels ter wereld 26 januari 2018

02u44 0

Prinsenhof in Brugge is door beoordelingssite TripAdvisor verkozen tot het veertiende meest romantische hotel ter wereld. Prinsenhof, dat vier sterren telt, is het best scorende Belgische hotel en dus de meest romantische verblijfsplaats van ons land. De zaak behaalde ook de eerste plaats in België voor beste service. Eigenaars Thierry en Katrien Lemahieu-Soenen zijn blij met de erkenning. "Eerder dit jaar kregen we al de eer om Trivago 'best 4 star hotel' te worden. Ook World Luxury Hotel Awards kende ons de prijs toe in de categorie 'Luxury Small hotel'. De awards bevestigen de service en de kwaliteit die we jaar na jaar nastreven." (BHT)