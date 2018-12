Prins Laurent ‘special guest’ op Brugse Kerstloop 4.500 verlichte kerstmutsen trotseren het gemiezer Bart Huysentruyt

07 december 2018

22u07 6 Brugge Prins Laurent heeft vrijdag, totaal onverwacht, samen met de Brugse atlete Lindsay De Grande het startschot van de achtste Brugse Kerstloop gegeven. De deelnemers aan de 10 kilometer kregen de prins te zien. “Ik heb het vier jaar aan een stuk aan het paleis gevraagd, en nu kon het", glimlacht organisator Ivan Degrieck.

Ondanks het gure herfstweer hield prins Laurent zich bij zijn belofte: hij gaf het startschot van de 10 kilometer door Brugge. Eigenlijk had hij dat ook al een uur vroeger, bij de 6 kilometer, moeten doen, maar de prins had wat vertraging. De Kerstloop is een jaarlijkse afspraak in Brugge. Vrijdag stonden er 4.500 lopers aan de start. Prins Laurent kwam op vraag van organisator Ivan Degrieck, al had hij daar wel een beetje voor moeten aandringen. “Ik schreef vier jaar lang steevast een brief naar het koninklijk paleis om de prins uit te nodigen”, zegt Degrieck. “Waarom prins Laurent? Wel, omdat ik vind dat de organisatie van dit evenement, waaronder ikzelf en de talrijke medewerkers, het verdienen om eens iets speciaals te krijgen. Ik zie het als een soort van erkenning voor het werk dat we er jaar na jaar insteken. Dat de prins dan twee keer het startschot geeft, dan doet dat iets. Hij heeft er wel fijntjes bij gezegd dat hij het vooral ook voor het goede doel doet dat we elk jaar steunen.” Prins Laurent toonde zich goedgemutst: hij ging gewillig op de foto met de deelnemers.



Die wisten niks af van de komst van prins Laurent en waren dus aangenaam verrast. De populaire prins wist ook in Brugge weer te charmeren. “Wat leuk dat hij erbij is, al wat het nog leuker geweest als hij had meegedaan”, zegt Pascal Van Eenoo. “Maar we vinden het vooral leuk om in zo'n relaxte sfeer en bij een sfeervol verlicht Brugge door de centrumstraatjes te kunnen lopen. Ik doe elk jaar met heel veel plezier mee.”



De start was zoals altijd op de Markt, waar de deelnemers volop in de kerstsfeer werden ondergedompeld. Starten met kerstmuziek en een sfeervol verlichte schaatspiste op de achtergrond geeft dat extraatje aan de Kerstloop. Die muziek was er overigens langs het hele parcours, waar talrijke muziekbands opgesteld stonden om voor wat kerstgevoel te zorgen. De organisatie zette dit jaar alles in het teken van lichtjes: elke deelnemer kreeg een verlichte kerstmuts én een verlicht armbandje en dat zorgde voor een fantastisch zicht bij de start van beide afstanden.



Eindigen deden de deelnemers op de Burg, waarna ze nog volop van de kerstsfeer konden genieten op de kerstmarkt van Brugge. De opbrengst van de Kerstloop gaat dit jaar naar Spermalie, de school voor slechthorende en slechtziende kinderen in Brugge.