Prikkeldraad: dit keer géén danspartij op dak FRITUUR CARLOS NEEMT MAATREGELEN VOOR TITELMATCH TEGEN HOOLIGANS MATHIAS MARIËN

05 mei 2018

02u36 0 Brugge Bij Frituur Carlos langs de Gistelsesteenweg nemen ze grote maatregelen om morgenmiddag hooligans van Club Brugge en Anderlecht op afstand te houden. De frituur werd daarom omgebouwd tot een versterkte burcht. Hoge prikkeldraad is het resultaat.

In de schaduw van het Jan Breydelstadion is 'Frituur Carlos' al jarenlang een begrip. Supporters jong en oud komen er voor én na de wedstrijd samen om van frietjes met stoofvleessaus te genieten. Zo goed als altijd verloopt alles in een rustige sfeer.





Toch zijn er uitzonderingen. Na de titelwedstrijd van Club Brugge tegen Anderlecht in 2016 liep het stevig uit de hand. Beschonken feestvierders vonden er niet beter op dan de langverwachte landstitel te vieren ... op het dak van 'Frituur Carlos'. De kosten liepen toen op tot duizenden euro's. "Ik begrijp dat er gefeest moet worden. Maar het ging er echt wel héél wild aan toe", zei uitbater Pascal Van Brabant toen.





Prikkeldraad

Een twintigtal Club-supporters kon destijds met moeite van het dak gehaald worden. Het grote geluk toen? Dat er niemand door het dak viel. Alle fans kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Toch wil Van Brabant eenzelfde scenario absoluut vermijden. De gelijkenissen met twee jaar geleden zijn nochtans treffend.





Een zonovergoten zondagmiddag, een wedstrijd tegen de aartsrivaal én de sleutel tot het kampioenschap. Ingrediënten die ook morgen aanwezig zijn. Daarom nemen ze bij 'Frituur Carlos' geen enkel risico. De frituur werd gisteren omgebouwd tot een versterkte burcht. Dat levert alvast opmerkelijke beelden op. Het volledige dak is afgezet met prikkeldraad op een houten constructie. Het decor lijkt zo weggeplukt uit een scène van de populaire gevangenisserie 'Prison Break'. "We willen vermijden dat er opnieuw schade wordt aangericht. Vandaar de maatregelen", klinkt het bij de frituur.





Risicowedstrijd

Concrete aanwijzingen voor rellen of eventuele relschoppers zijn er nochtans niet. De Brugse politie ziet de match tegen Anderlecht traditioneel als een risicowedstrijd en voorziet daarom enkele maatregelen. Problemen worden niet meteen verwacht.





De omgeving van Jan Breydel zal morgen al ruim voor de wedstrijd volledig blauw-zwart kleuren. De supporters hebben afgesproken om de spelersbus, net zoals twee jaar geleden, op te wachten in een heksenketel. Ook daar zijn de gelijkenissen treffend. Als Club wint, zetten ze een reuzenstap richting titel. Zouden ze bij de frituur dan tóch gelijk hebben? Wie rustig frietjes wil eten, kan dat trouwens zonder kleerscheuren doen.