Prikacties bij Bombardier 27 maart 2018

03u07 0 Brugge Bij trein- en trambouwer Bombardier vonden gisteren prikacties plaats. Het personeel wil zo druk leggen op de directie om een belangrijk order voor de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB binnen te halen.

In februari had MIVB beslist om 175 trams te bestellen bij de Canadese bedrijf Bombardier. Maar of die trams in Brugge gemaakt worden, is nog niet zeker. Het concern zou immers de vestiging in Wenen hebben aangeduid.





"Ieder niveau binnen Bombardier Transportation Brugge en Europa is het erover eens dat de Brugse vestiging het meest geschikt is voor de MIVB-bestelling", klinkt het in een gezamenlijk statement van de vakbonden. Dit contract is naast extra tewerkstelling ook een heel duurzaam contract voor de Brugse vestiging. Het gaat over een contract van 12 jaar. Dit zou een duidelijk signaal zijn voor het personeel en de Brugse site grote toekomstperspectieven bieden." De uiteindelijke contractondertekening tussen Bombardier en MIVB is voorzien voor begin april. Voorlopig ligt de belevering in Brugge stil.





(BHT)