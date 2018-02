Priester zweeg over zelfmoordplannen van vriend 06 februari 2018

In de rechtbank van Brugge is het proces ingeleid tegen de Brugse priester die omwille van zijn biechtgeheim zweeg over de zelfmoordplannen van zijn vriend. De weduwe van Tony Vantomme (54) diende in oktober 2015 klacht in, nadat ze ontdekte dat haar man twee uur voor zijn dood had gebeld met priester en goede vriend Alexander Stroobandt (57). Volgens de geestelijke deed de Bruggeling een beroep op zijn biechtgeheim, waardoor hij besliste de hulpdiensten niet te verwittigen. Toch oordeelde de raadkamer in november dat er voldoende elementen waren om Stroobandt voor de rechtbank te brengen voor schuldig verzuim. De weduwe van Vantomme stelde zich gisterenmorgen burgerlijke partij voor 1 euro. "Het is voor ons een principiële kwestie", aldus haar advocaat. De pleidooien vinden op 3 september plaats. (SDVO)