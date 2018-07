Priester Walter Deleu overleden 05 juli 2018

In Knokke-Heist is zondag priester Walter Deleu overleden. Hij werd 81 jaar. Walter Deleu is eigenlijk uit Passendale bij Ieper afkomstig, maar werkte voornamelijk in het Brugse. Hij werd er in 1963 tot priester gewijd en was actief als leraar in het VTI en proost bij de KAJ. Later werd hij directeur in het VTI van Assebroek en de vaste pastoor van de Sint-Niklaasparochie in Koolkerke. In maart 2008 bekwam hij eervol ontslag. De uitvaartliturgie zal opgedragen worden in de Sint-Niklaaskerk in de Smallestraat op zaterdag 7 juli 2018 om 11 uur. (BHT)