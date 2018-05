Priester Frans Lateur (91) overleden 29 mei 2018

In rusthuis Sint-Jozef in Oostkamp is gisteren priester Frans Lateur overleden. Hij werd 91 jaar. Lateur werd op 24 juli 1926 geboren in Heestert en in Brugge tot priester gewijd op 19 mei 1951. In die functie was hij tussen 1955 en 1967 leraar aan het Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis in Veurne.





Lateur werd vervolgens directeur van het Sint-Leocollege in Brugge, een functie die hij uiteindelijk twintig jaar zou uitoefenen. In 1987 werd de man de pastoor van de Sint-Blasiusparochie in Waardamme. In 2001 stapte hij over naar de federatie Oostkamp. (SDVO)