Pre-solden in Brugge: volop koppelverkoop en volle parkings Bart Huysentruyt

02 januari 2019

17u06 0 Brugge De wintersolden starten officieel pas morgen donderdag, maar in Brugge draait de verkoop al op volle toeren. De parkings stonden al vroeg vol en de winkels boden kortingen met koppelverkoop aan.

Na de drukke eindejaarsperiode maakt Brugge zich weer op voor veel bezoekers. De wintersolden zorgen traditiegetrouw voor een stevig begin van het jaar voor de winkeliers. Veel mensen dachten dat de solden al op woensdag van start gingen, maar dat was niet zo. “We zijn nog in volle voorbereiding voor de solden, maar bieden al kortingen aan bij de aankoop van twee stuks”, klinkt het bij kledingzaak CKS in de Zuidzandstraat. Bijna al hun collega’s deden hetzelfde: kortingen tot wel 50 procent voor wie twee of meer stuks aankocht. De solden starten donderdag. Veel winkels hebben een grote stock en pakken uit met grote kortingen vanaf het begin.