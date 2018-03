Portugese patisserie in Katelijnestraat 08 maart 2018

02u44 0 Brugge In de Katelijnestraat, waar tot voor kort Lady Chocolate was gevestigd, is Lady Nata geopend. Dat is een Portugese patisserie van zaakvoerders Filipa Dos Santos en Armando Ribeiro. Ze wonen al een tijdje in ons land.

"Lady verwijst naar de vorige winkel, omdat dit toch een gevestigde waarde was, en Nata staat voor een typisch Portugese lekkernij die we zullen aanbieden", vertelt Filipa Dos Santos, die voor de crisis in Portugal eigenares was van twee restaurants.





"Ik woon vijf jaar in België met mijn twee kinderen van 5 en 7 jaar. In Brugge en omstreken konden we nergens de typische smaken van Portugal terugvinden, en zo is het idee ontstaan om zelf iets op te starten. Een vriend van ons, momenteel bakker in Portugal, komt helpen in de zaak. Hij maakt alles vers klaar: van het deeg voor de sandwiches tot de patisserie met grondstoffen die we rechtstreeks aankopen in Portugal. Zo behouden we de authentieke smaak." Lady Nata richt zich niet alleen tot de Portugezen, maar ook tot toeristen en Bruggelingen. De zaak is open van woensdag tot en met zondag, telkens van 8 tot 18.30 uur.





(BHT)