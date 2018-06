Populaire Academie trekt in klooster STAD HUURT LEEGSTAAND GEBOUW RODE NONNEN BART HUYSENTRUYT

26 juni 2018

02u36 0 Brugge De Stedelijke Academie in de Katelijnestraat palmt straks de kerk, lokalen en de binnentuin van het Rode Nonnenklooster in. Het biedt een oplossing voor het plaatstekort. De stad betaalt jaarlijks 78.715 euro huur aan de kerkfabriek.

Het hoofdgebouw van de Stedelijke Academie in de Katelijnestraat huisvest vandaag drie scholen: de academie zelf, de kunsthumaniora en het volwassenenonderwijs SNT. Na een forse groei van het aantal leerlingen en cursisten over de jaren heen zit de school overvol. "Alle lokalen van de site worden gebruikt door minstens twee, dikwijls drie scholen met elk een verschillende invulling", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a).





300ste verjaardag

"De Academie, die zijn 300ste verjaardag viert, zag dit jaar in het secundair onderwijs een stijging van 327 naar 380 leerlingen. De inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs vertoonden ook een lichte stijging naar 1.333 leerlingen. Het volwassenenonderwijs SNT telde dit jaar 3.334 inschrijvingen."





De Brugse gemeenteraad zet vandaag het licht op groen voor de huur van het leegstaande klooster van de zusters Redemptoristinnen - in de volksmond: de Rode Nonnen - in dezelfde Katelijnestraat. Door de verbouwing is er nu de mogelijkheid om de kerk en een groot deel van de begane grond te huren voor ateliers. "We lossen hiermee niet alleen het plaatsgebrek op", vult burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) aan.





Onderhandeld

"De werking van de disciplines kan zo vlotter verlopen. Een vaste locatie brengt professionalisering met zich mee, wat de uitstraling van de Brugse Academie ten goede komt. Een uitbreiding in de Katelijnestraat maakt het mogelijk om de meeste ateliers van de Academie te centraliseren, de ateliers te verbeteren en de band tussen de Kunsthumaniora en de Academie DKO te versterken." De jaarlijkse huurprijs bij de kerkfabriek bedraagt 78.715 euro, wat toch niet min is. "Over de huurprijs hebben we intensief onderhandeld", zegt schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V). "Het uiteindelijke bedrag ligt 35 procent lager dan het gevraagde bedrag bij de start van de onderhandelingen. Als stadsbestuur investeren we graag in onderwijs." In een eerste fase zal in de loop van volgend schooljaar de gelijkvloerse ruimte van het klooster in gebruik worden genomen. Na een omgevingsvergunning komt in een latere fase ook de kerk aan de beurt.