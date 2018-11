Pop-upkerstshop in Brugge al geopend UITBATER CHRISTMAS WORLD ZOEKT EEN VAST PAND BART HUYSENTRUYT

24 november 2018

02u25 0 Brugge 'Jingle bells' klinkt al uit de luidsprekers van de Christmas World in de Zuidzandstraat in Brugge. De pop-upwinkel is toe aan een tweede winter in de stad, na het grote succes van vorig jaar. "Meer zelfs: we zoeken naar een vaste locatie waar het elke dag kerst is in Brugge", zegt Benny Vanroy.

Christmas World nam vorig jaar nog intrek in een leegstaand pand in de Steenstraat, waar nu de sneakerwinkel Snipes is gevestigd. De stap in het onbekende voor de Blankenbergse initiatiefnemer Benny Vanroy bleek een instant succes. Zelfs twee maanden voor kerstmis, liep de winkel toen al goed vol. Bij 25 graden vlogen de kerstslingers de deur uit.





Ruimer assortiment

"Dit jaar zochten we opnieuw een pand in de centrale as Zuidzanstraat-Steenstraat", zegt Vanroy. "Het is uiteindelijk de verdwenen H&M-vestiging in de Zuidzandstraat geworden. Het grote voordeel is de ruimte die we hier hebben. De winkel is twee keer zo groot, waardoor we een nog ruimer assortiment aan kerstspullen kunnen aanbieden. Er is voor elke boom wat wils: kies je voor rode, zilveren of gouden ballen: alles is voorradig."





In Christmas World klinkt nog tot 13 januari 2019 kerstmuziek uit de boxen. "Voor dit product moet je centraal zitten op een plaats waar ook toeristen de weg makkelijk naartoe vinden", zegt Vanroy, die aparte ruimtes voorziet voor decoratie, lantaarnpalen voor in de tuin, draaimolens met treintjes of bewegende schaatsers en kerstbomen. Maar ook verlichting, slingers, decoratie, stalletjes en ijsberen: het is er allemaal te zien én te kopen. De 'notenkrakers', dat zijn de houten soldaatjes, zijn dit jaar duidelijk erg in trek. "We merken dat daar heel veel interesse voor is", zegt Vanroy. "Elke kerstperiode heeft zo haar hype en die soldaatjes zijn dat ongetwijfeld dit jaar. Elke dag gaan er over de toonbank. Maar ook de traditionele sokken voor de schouw of slingers doen het goed."





Geschikte pand

Vanroy investeert dit jaar in vier kerstwinkels. Naast Brugge is er ook een Christmas World in Brussel (Anspachgebouw), Antwerpen (Meir) en het Duitse Essen. In het buitenland is Vanroy voor het eerst aanwezig. De ultieme droom is een vaste winkel, liefst zelfs in Brugge. "Daarvoor zijn we nog altijd op zoek naar het geschikte pand", zegt Benny Vanroy. "Het probleem is momenteel de hoge huurprijs in de Steenstraat. Of zo'n kerstwinkel een heel jaar door kan werken? Daar geloof ik heel hard in. Als het in Londen of New York kan, dan zeker ook in Brugge." Wie koopjes wil doen, springt het best nu al eens binnen, want tijdens Black Friday (in Christmas World tot maandag) zijn tal van decoratiespullen afgeprijsd tot 50 procent.