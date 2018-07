Polsbandje aan? Geniet van gratis ijsje ACTIEPLAN NA 150 VERLOREN GELOPEN KINDEREN IN ÉÉN DAG MATHIAS MARIËN

02u43 0 Brugge Het leeuwendeel van de 150 kinderen die zondag aan onze kust verloren liepen, droeg geen polsbandje. Daar willen de redders een mouw aan passen. Een kind dat zijn polsbandje toont, krijgt nu bij tal van handelaars korting of een ijsje.

De kustredders hadden het afgelopen weekend uitzonderlijk druk met kinderen die in de mensenmassa hun ouders waren verloren. Vooral op zondag was het alle hens aan dek. Alleen al in Oostende en Blankenberge liepen toen samen bijna 100 kinderen verloren. In alle kustgemeenten samen waren dat er minstens 150. Bij de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) zijn ze niet verrast. "Er was historisch veel volk aan onze kust. Als de stranden zo vollopen, is het onvermijdelijk dat kinderen verlopen lopen", zegt An Beun van de IKWV. Daarom roept de redderdienst nogmaals alle ouders op om extra aandachtig te zijn.





Altijd één ouder op uitkijk

"Voor de duidelijkheid: het kan iedereen overkomen. Toch merken we dat ouders vaak op het strand al gestresseerd zijn, na enkele uren in de file en de zoektocht naar een parkeerplek. Onze raad is dan ook: duid telkens één persoon aan die een bepaalde periode de kinderen in de gaten houdt", zegt Beun.





De Kustreddingsdienst heeft nog iets achter de hand. De bekende polsbandjes voor kinderen, met de gegevens van het kind erop, krijgen een opmerkelijke upgrade. Op de achterkant worden ouders en kinderen doorverwezen naar een website waar ze tal van voordelen kunnen ontdekken. "Enkel kinderen die een bandje dragen én het bandje tonen aan de deelnemende handelaars, krijgen de korting", gaat Beun verder. Tientallen handelaars geven zo bijvoorbeeld korting op een kinderzonnebril of kinderkledij. Al kan het ook simpeler in de vorm van een gratis ijsje of snoepje. Ook pretparken geven een korting op vertoon van de polsbandjes.





750.000 polsbandjes

"We hopen dat we op die manier zowel ouders als kinderen motiveren om een polsbandje af te halen. De bandjes zijn gratis, maar toch merken we dat het merendeel van de verloren gelopen kindjes er geen draagt. Dat moet veranderen. Het is voor onze redders nog steeds de meest efficiënte manier om ouders en kind snel te herenigen", aldus Beun. De IKWV voorziet voor deze zomer 750.000 polsbandjes. Met de actie zijn ze overtuigd dat die de komende twee maanden allemaal uitgedeeld worden. "Toch zijn we nog steeds op zoek naar handelaars. Want als het warme weer blijft aanhouden, zijn we op weg naar een recordzomer op vlak van verloren gelopen kinderen." Ter vergelijking: vorig jaar liepen aan de kust in de hele zomer 866 kinderen verloren. Nu zijn dat er al meer dan 150 in één weekend. Wie meer wil weten, surft naar www.kust.promo.