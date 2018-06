Politiezones gaan nauwer samenwerken: patrouilles sneller ter plekke 20 juni 2018

02u44 0 Brugge De politiezone van Damme en Knokke-Heist zal meer samenwerken met die van Brugge. "Want soms is een combi vanuit Brugge sneller in Sijsele dan vanuit Knokke-Heist", zegt Brugs korpschef Dirk Van Nuffel.

De twee politiezones zijn al langer 'goede buren' en zetten dat nu ook oficieel op papier. Burgemeesters Renaat Landuyt (sp.a), Joachim Coens (CD&V) en Leopold Lippens (GBL) zetten zo de samenwerking tussen Brugge, Damme en Knokke-Heist verder. "Een fusie is het niet", benadrukt Dirk Van Nuffel. "Ons korps in Brugge telt 450 leden. In Knokke-Heist zijn dat er 200. Het water staat ons niet aan de lippen, maar we willen simpelweg meer doen. Zeker omdat hulp door de federale politie door een gebrek aan financiële middelen soms achterblijft." Collega-korpschef Steve Desmet van zne Damme/Knokke-Heist is opgezet met de samenwerking. "De sterkte van de zone Brugge is haar cobra-team waarop we een beroep kunnen doen bij huiszoekingen. Omgekeerd zullen wij verder investeren in ons hondenteam voor het opsporen van drugs. De collega's uit Brugge kunnen daar mee van profiteren." De politiekorpsen zullen verder hun gespecialiseerd materiaal kunnen uitwisselen. Voor dringende interventies in 'grensgebieden', zoals Sijsele en Zeebrugge, zal bovendien gekeken worden welke patrouille het dichtst is. Zo zal de hulpverlening nóg sneller gebeuren. (MMB)