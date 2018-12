Politievakbonden voeren actie in Zeebrugge MMB

13 december 2018

10u43 0 Brugge De drie politievakbonden NSPV, ACOD en ACV hebben donderdagochtend een stakingsactie gehouden aan de gebouwen van de scheepvaartpolitie in de Veerbootstraat in Zeebrugge. Ze protesteerden tegen het gebrek aan mensen en middelen en de onzekerheid over de pensioenleeftijd.

De actievoerders deelden er een uur lang pamfletten uit. Met hun actie wilden de stakers duidelijk maken dat ze het gebrek aan personeel grondig beu zijn. Verder wachten ze ook nog steeds op extra maatregelen tegen het geweld op de politie én hekelen de vakbonden de onzekerheid over de pensioenleeftijd. “Het is zeker niet onze bedoeling om het land plat te leggen of de boel te blokkeren. We willen gewoon aandacht voor wat leeft bij de politie”, klonk het bij de actievoerders. De stakingsactie veroorzaakte dan ook geen hinder.