Politiemensen in de bloemetjes gezet voor pensioen 10 april 2018

In het Brugse politiehuis langs de Lodewijk Coiseaukaai zijn verschillende politiemensen in de bloemetjes gezet om hun pensioen te vieren. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) en de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel kwamen er de agenten voor de laatste keer bedanken. Achteraf was er een receptie voorzien. Het is een traditie dat politiemensen in Brugge gevierd worden voor hun pensioen.





(MMB)