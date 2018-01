Politiecommissaris kiest voor Open Vld Plus 02u39 0

Politiecommissaris op rust Jean Paul Cannaert (61) komt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op voor Open Vld Plus in Brugge. Cannaert is pas sinds 1 januari met pensioen.





Hij vindt het zich best terug in de ideeën van lijsttrekker Mercedes Van Volcem. "Ik kies resoluut voor een respectvol personeelsbeleid in Brugge, maar ook voor een beleid van rechten en plichten binnen onze maatschappij en een Brugse mobiliteit op maat van iedereen", zegt Cannaert. "Dit zijn mijn eerste stappen in de politiek, maar het voelt als een juiste keuze. Deze partij staat voor vernieuwing en transparantie." Cannaert is een rasechte Bruggeling. Hij groeide op in de Minderbroedersstraat en werkte 41 jaar voor de politie. (BHT)