Politie zoekt beeldmateriaal van politiegeweld 04 september 2018

02u29 0

In het kader van het onderzoek met betrekking tot geweld tegen de Brugse politie zijn de politiediensten op zoek naar ander beeldmateriaal van het incident aan het station van Brugge op 23 augustus.





Daarbij vielen twee broers agenten aan die hen vlak voordien attent maakten op een verkeersovertreding. De agenten waren meer dan een week werkonbekwaam door de opgelopen verwondingen. In een filmpje dat na de feiten opdook, was te zien hoe de broers de agenten te lijf gingen. Was je getuige en heb je zelf foto's of beelden gemaakt, stuur dan een mail naar contact@politiebrugge.be.





(MMB)