Politie zet honden en drone in tegen mensensmokkel: 31 illegalen opgepakt Mathias Mariën

22 januari 2019

16u50 0 Brugge Maandagavond is in de wijde omgeving van de haven van Zeebrugge opnieuw een controleactie uitgevoerd in het kader van mensensmokkel.

Tijdens deze actie, waaraan de scheepvaartpolitie van Zeebrugge, de omliggende lokale politiezones (Brugge, Blankenberge-Zuienkerke, Damme Knokke-Heist), de spoorwegpolitie, het interventiekorps en de Dienst Vreemdelingenzaken deelnamen, werden 31 personen in illegaal verblijf aangetroffen. “Er werd gebruik gemaakt van de cavalerie, honden en een drone”, meldt het Brugs parket. De aangetroffen personen verklaarden afkomstig te zijn van Algerije, Syrië, Palestina, Soedan, Libië, Irak, Jemen en Marokko. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Kusttram

De personen werden hoofdzakelijk aangetroffen tijdens de controleacties op de kusttrams, waar de controle werd uitgevoerd door de PZ Blankenberge, de PZ Arro Ieper en de PZ Bredene De Haan. Hieruit blijkt dat procentueel de meesten onder hen in steden en gemeenten rond Zeebrugge verblijven, om dan ’s avonds met te tram richting Zeebrugge te komen om in te klimmen in de haven. De actie was nog maar net afgelopen of de politie moest al opnieuw ingrijpen. Dinsdagochtend diende de scheepvaartpolitie opnieuw 11 mensen te intercepteren bij P&O Ferries en werd ook een interventie verricht in de transportzone met betrekking tot de aanwezigheid van transmigranten.