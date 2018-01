Politie verspreidt weer beelden van rellen Club-Antwerp 27 januari 2018

03u22 0

De Brugse politie heeft opnieuw camerabeelden verspreid in het onderzoek naar de rellen na Club-Antwerp op 22 oktober. Het gaat net als twee weken geleden opnieuw om beelden die in het Jan Breydelstadion geschoten werden na afloop van de wedstrijd. Verschillende Club-supporters daagden toen met obscene gebaren de Antwerp-fans uit in het bezoekersvak. Om niemand door de mazen van het net te laten glippen, wil de politie zoveel mogelijk supporters identificeren die inbreuken tegen de voetbalwet begingen. Twee weken geleden werd al een oproep gedaan naar drie hooligans die veel misbaar maakten in de tribunes. "We kregen toen erg veel reacties", zegt Philippe Tankrey van de Brugse politie. "Maar in het belang van het onderzoek kunnen we daarover niet meer commentaar kwijt." Ditmaal zoekt de politie info over zeven supporters. Het filmpje is te bekijken via hun Facebookpagina 'Lokale Politie Brugge'.





Wie de gezochte personen meent te herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen via cluant@





politiebrugge.be. (SDVO)