Politie verspreidt nieuwe beelden van provocerende Cerclefans 24 maart 2018

02u40 0 Brugge De politie van Brugge heeft nieuwe beelden verspreid van de veldbestorming na de promotiewedstrijd van Cercle tegen Beerschot Wilrijk. Ze vraagt tips over elf fans van groen-zwart die zich buitensporig hebben gedragen.

Op de beelden zijn enkele supporters met een cirkel aangeduid, de politie zou graag weten wie zij zijn. De elf fans die in eerste instantie worden gezocht, tonen allesbehalve proper gedrag. Zo spuwen ze naar supporters van Beerschot en er zijn ook heel wat middelvingers te zien. "Een zware inbreuk op de voetbalwet", klinkt het bij de politie. "Wie deze personen meent te (her)kennen, vragen we een mailtje te sturen naar voetbalgeweld@politiebrugge.be." Volgens korpschef Dirk Van Nuffel zijn er heel wat beelden voorhanden. "Die worden geanalyseerd en we zullen proces-verbaal maken voor de supporters die aan het uitdagen waren. Ze riskeren een boete of een stadionverbod. Het is aan de voetbalcel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om daarover te oordelen." Ook wie supporters herkent die niet omcirkeld zijn of andere fans die zichzelf herkennen op de beelden, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het onderzoek naar de Beerschotsupporters wordt verder gevoerd door de Antwerpse politie. (MMB)





