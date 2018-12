Politie treft vijf transmigranten aan in vakantiewoning Mathias Mariën

17 december 2018

12u40 0

In een vakantiewoning in Zeebrugge heeft de politie zondagnacht vijf transmigranten aangetroffen die zich verscholen in de woning. Ze drongen vermoedelijk het huis binnen om een warme slaapplek te vinden, maar werden dus betrapt. Vier van de vijf zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor het binnendringen van de vakantiewoning. Eén transmigrant was nog minderjarig. Zeebrugge blijft zo de kroon spannen wat het aantal aangetroffen transmigranten betreft. Zo werd in de voorlaatste week van november meer dan de helft van de personen die in de provincie West-Vlaanderen werden aangetroffen, in de regio van Zeebrugge staande gehouden.