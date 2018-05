Politie trapt ZAD-campagne op gang met grootschalige controle 09 mei 2018

De politie van Brugge heeft gisteren met een grootschalige controle langs de Bevrijdingslaan de #ZAD-campagne officieel op gang getrapt. Bestuurders werden gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicatie. Elke gecontroleerde chauffeur kreeg bij de controle een pillendoosje overhandigd met daarin een bijsluiter over de bijwerkingen van verdovende, stimulerende en hallucinogene middelen. "Bedoeling is om het hele jaar door bestuurders te vragen om nuchter achter het stuur te kruipen. Bovendien willen we bestuurders wijzen op de potentiële gevaren van bepaalde medicatie", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Bij de eerste ZAD-actie werden gisteren 538 bestuurders gecontroleerd. Zes chauffeurs legden een positieve indicatietest af, waarvan uiteindelijk drie bestuurders te veel gedronken hadden. We telden ook elf indicaties van mogelijke druginname vast. Bij de speekseltesten bleek uiteindelijk één iemand onder invloed van drugs. (MMB)