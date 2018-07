Politie speurt op brandweerladder naar 25 transmigranten 17 juli 2018

02u34 0 Brugge De politie van Brugge heeft gisterochtend in de velden langs de Blankenbergse Steenweg gezocht, nadat 25 transmigranten uit een vrachtwagen waren gesprongen. "12 mensen konden ingerekend worden", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Toen de Poolse truckchauffeur zijn vrachtwagen parkeerde aan een bedrijf langs de Pathoekeweg, merkte hij plots de grote groep op. De illegalen sprongen uit de trailer en sloegen op de vlucht richting velden even verderop. De politie kreeg tijdens de zoektocht hulp van de brandweer die met een ladderwagen agenten de lucht in hielp. Zo konden zij vanop dertig meter de velden overschouwen. De trailer was geladen met 30 palletten slasaus van het merk Heinz. Die zullen allemaal worden vernietigd, omdat de illegalen al een deel van de lading hadden geopend.





De 12 ingerekende transmigranten verklaarden afkomstig te zijn uit Ethiopië en Eritrea. De tussenkomst van de politie verliep trouwens niet zonder slag of stoot. "Er werden twee processen-verbaal opgesteld voor weerspannigheid en slagen en verwondingen. Een van de personen was weerspannig en een transmigrante krabde naar een politieagente toen zij werd geïnterpelleerd", zegt procureur Frank Demeester van het Brugs parket.





"Dit incident onderlijnt eens te meer de grote economische impact van het fenomeen mensensmokkel. Niet zelden bijvoorbeeld moeten ladingen deels of geheel worden vernietigd." (MMB)