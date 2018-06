Politie speurt bij transportfirma vergeefs naar bronzen beelden 08 juni 2018

02u42 0

In het onderzoek naar de verdwenen bronzen beelden hebben politie en parket een transportfirma doorzocht. De speurders hoopten bij kraanverhuurbedrijf Gheysens in Brugge een spoor te vinden naar de beelden. Onlogisch was dat niet. De kranen werden enkele maanden geleden gebruikt om de beelden naar het grasveld aan het crematorium te brengen én zouden ook gebruikt worden om ze vorige week op te halen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet, aangezien de aannemer plots vaststelde dat er voor vijf ton beelden was meegenomen. "De politie is hier inderdaad geweest om te kijken hoe alles staat gestockeerd. Maar voor de duidelijkheid: we hebben niks te verbergen", zegt zaakvoerder Christophe Gheysens. De gestolen beelden waren er dus niet te vinden. Dat wordt bevestigd door het parket van Brugge dat stelt dat het 'een dood spoor' was. Toch blijven politie en parket ernstig rekening houden dat de diefstal gebeurde met 'inside' informatie, dus met medewerking van iemand die wist waar en wanneer de beelden zouden verdwijnen. Ook de toegangspoort - de enige naar de beelden - die plots defect was, speelt daarbij een ernstige rol. (MMB)